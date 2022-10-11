ГУР: Ракетний терор проти України пов'язаний з призначенням Суровікіна

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов повторив тезу Білого дому про те, що росіяни почали готуватися до масованих ракетних атак проти України ще до вибуху на Кримському мосту, а саме 2 жовтня. Він зауважив, що остаточне рішення було готовим вже 9 жовтня, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами Юсова, пов'язувати російський ракетний терор слід швидше з призначенням нового командира армії РФ в Україні - Сєргєя Суровікіна.