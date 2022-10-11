ГУР: Ракетний терор проти України пов'язаний з призначенням Суровікіна
Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов повторив тезу Білого дому про те, що росіяни почали готуватися до масованих ракетних атак проти України ще до вибуху на Кримському мосту, а саме 2 жовтня. Він зауважив, що остаточне рішення було готовим вже 9 жовтня, повідомляє Дзеркало тижня.
За словами Юсова, пов'язувати російський ракетний терор слід швидше з призначенням нового командира армії РФ в Україні - Сєргєя Суровікіна.
"Є точна інформація про старт підготовки ударів з 2 жовтня. Але рішення остаточне було ухвалене 9 числа, і пов'язане воно було з призначенням нового командувача окупаційних військ Сєргєя Суровікіна, щоб швидко продемонструвати якісь реальні здобутки та провести ІПСО (інформаційно-психологічні спецоперації, - ред.). Тобто не отримати здобутки, а продемонструвати їх", - розповів речник ГУР.