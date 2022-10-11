Столтенберг розповів, що планують обговорити під час завтрашньої зустрічі "Рамштайн"

Наступна зустріч міжнародної контактної групи щодо оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться вже завтра, 12 жовтня. На ній планують обговорити першочергові потреби ЗСУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу.

"Завтра до нас приєднається Резніков (міністр оборони України Олексій Резніков - ред.) і з ним ми обговоримо різні питання на засіданні контактної групи (мова про "Рамштайн" - ред.) та спільну вечерю. Разом ми обговоримо термінові потреби України" , - заявив Столтенберг.

При цьому генсек НАТО деталізував, що однією з тем обговорень стане передача Україні систем ППО.

"Системи ППО дуже важливі, оскільки багато ракет були збиті системами ППО, які надали країни НАТО. Але не всі були збиті, тому є потреба в більш ефективному ППО. Це ми обговоримо з Резніковим. Як забезпечити постачання цих систем якнайшвидше, як забезпечити навчання, як забезпечити боєкомплект для цих ППО" , - наголосив він.

Нагадаємо, про плани провести зустріч у форматі "Рамштайн" 12 жовтня стало відомо ще кілька тижнів тому. Тоді про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт.

Також ми писали, що під час минулої зустрічі "Рамштайн" міністри оборони низки країн обговорили створення трирівневої системи у сфері ППО в Україні.