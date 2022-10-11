У Росії горить підстанція в Щебекіно: кілька тисяч росіян без світла

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у черговий раз заявив про обстріл України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють російські та українські телеграм-канали, Гладков у Telegram.

У місті Щебекине Бєлгородської області горить підстанція. У регіоні зникло світло, а над самою станцією валить густий чорний дим.

Окупанти традиційно заявляють нібито підстанцію "обстріляли" ЗСУ.

Пошкоджено трансформатор підстанції.

За словами Гладкова, наразі від електроенергії відключено понад дві тисячі росіян.

Бєлгородська область РФ межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України. Це далеко не перший випадок, коли на цій частині Росії заявляють про обстріли.