СБУ затримала соратника Киви, який коригував удари РФ по Дніпру

СБУ затримала соратника Киви, який коригував удари РФ по Дніпру
Фото: Telegram

Соратник підозрюваного в держзраді екснардепа Іллі Киви коригував ракетні удари Росії по Дніпру, заявила Служба безпеки України у вівторок, 11 жовтня, повідомляє Новое время.

У повідомленні СБУ в Telegram сказано, що представник найближчого оточення Киви залишився в Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб займатися підривною діяльністю на користь країни-агресора.

За інформацією контррозвідки СБУ, це місцевий бізнесмен в IT-сфері, який познайомився з Кивою у 2014 році, а згодом на його пропозицію очолив місцеве громадське об'єднання, підконтрольне керівництву забороненої політсили ОПЗЖ.

Підозрюваний намагався встановити та передати ворогові місце розташування українських підрозділів ППО, збирав дані про пересування підрозділів ЗСУ і передавав окупантам координати об'єктів критичної інфраструктури. Він відправляв «звіти» з фото та відео, отриманими після спостереження за об'єктами, і докладним описом прилеглої території. Ці дані окупанти використовували для ракетних ударів і планування диверсій.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану), суд відправив його під варту.

7 жовтня в СБУ повідомили, що нейтралізували угруповання, яким керував Кива. За даними спецслужби, учасники угруповання мали залишитися в Києві для підтримки окупантів, а після втечі екснардепа вирішили організувати наркобізнес.

Перед початком повномасштабної війни Росії проти України Ілля Кива втік в Іспанію. Зараз він перебуває в Росії та відвідує ефіри російських пропагандистів у Москві, де активно поширює фейки про Україну.

У березні Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оголосила екснардепу про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність України та держзради.

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