Spiegel: Німеччина передала Україні першу систему ППО Iris-T

Україна отримала першу систему ППО Iris-T від Німеччини, повідомляє Spiegel із посиланням на власні джерела, повідомляє Новое время.

За даними видання, Iris-T передали українським військовим у вівторок, 11 жовтня, неподалік польсько-українського кордону.

Усього німецький уряд має намір передати ЗСУ чотири системи ППО цього типу.

29 вересня уряд Німеччини підтвердив, що передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких ще немає у Бундесверу.

У командуванні Повітряних сил 6 жовтня повідомили, що військовослужбовці ЗСУ вже проходять навчання для роботи з зенітними ракетними комплексами NASAMS та IRIS-T.

Виробляє IRIS-T німецька компанія Diehl Defence. Встановлюється ЗРК переважно на шасі MAN, але можливі інші варіанти військових вантажівок. В установці 8 ракет IRIS-T SL, а радіус ураження становить 360 градусів.