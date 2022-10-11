Столтенберг: Путін програє в Україні, війна йде не за планом

Російський диктатор Володимир Путін зазнає поразки в Україні, а українські сили продовжують досягати значних успіхів, повідомляє Новое время.

Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у вівторок, 11 жовтня, перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО.

"Росія дедалі частіше вдається до жахливих і невибіркових атак на мирних жителів та об'єкти критичної інфраструктури. Президент Путін програє в Україні. Його спроби анексії, часткова мобілізація та безрозсудна ядерна риторика є найсерйознішою ескалацією з початку війни. І вони показують, що ця війна йде не за планом" , - наголосив генсек.

Столтенберг нагадав, що НАТО продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, а союзники Альянсу єдині у своїй підтримці суверенітету і самозахисту України. Він розповів, що в середу з міністрами зустрінеться очільник Міноборони України Олексій Резніков, і вони обговорюватимуть «нагальні потреби України».

Генсек НАТО також заявив, що якщо Росія переможе в повномасштабній війні, це буде поразкою для всього Альянсу.

Кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні 10 жовтня зросла до 20 людей, ще 108 людей постраждали. Країна-агресор за день завдала по різних областях України більше 84 ударів.