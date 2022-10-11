Єрмак: внаслідок чергового обміну звільнено 32 захисники України

Сьогодні, 11 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими. В результаті вдалося звільнити 32 захисники України та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє його Telegeram.

Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Багато хто з цих людей вважався зниклим безвісти.

Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу в клубі "Динамо" (Львів). Він воював за Україну, саме тут зустрів дівчину, у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем.

Сьогодні також було звільнено рядового, який служив разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на його очах, а молодший брат того ж дня потрапив у полон. У старшого брата залишилася дружина та дві дочки.

Всі бійці зараз проходять медичний огляд, відновлюватимуться і незабаром побачать своїх рідних.

Раніше ми писали, що 29 вересня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернули чотирьох військових та двох цивільних.

Також нагадаємо, що ще нещодавно відбувся масштабний обмін полоненими з РФ. Коли вдалося звільнити з російського полону 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азова" та 10 іноземців. Росії повернули - кума Путіна Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.