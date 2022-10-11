ОВА: на Вінниччині вводять режим тотальної економії електроенергії

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов оголосив про введення в регіоні режиму тотальної економії електроенергії, повідомляє Економічна правда.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, псля повторних ударів по об’єктам енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населених пунктів залишились без світла.

"Прошу вінничан поставитись із розуміннями. Це вимушені тимчасові обмеження.

Економія потрібна, щоб могли працювали лікарні, соціальні заклади. Інакше "Вінницяобленерго" буде вимушено ввести графіки аварійних відключень" , - пояснив Борзов.

Він додав, що усі служби працюють над відновленням енергопостачання на Вінниччині.

Нагадаємо:

Російські окупанти продовжили обстріли української енергетичної інфраструктури і у вівторок вранці пошкодили обладнання Ладижинської ТЕС, що на Вінниччині.

Ладижинська ТЕС у вівторок, 11 жовтня, зазнала повторного удару російських військ.