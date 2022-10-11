Гендиректор МАГАТЕ поговорив із Путіним про ситуацію довкола ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародної організації з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі для обговорення ситуації довкола Запорізької атомної електростанції, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляють пресслужби МАГАТЕ і Кремля.

Зазначається, що Гроссі зустрівся з Путіним "у межах зусиль МАГАТЕ із запобігання ядерній аварії під час нинішнього військового конфлікту в Україні, наголосивши на нагальній необхідності створення зони безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС".

"Зараз, як ніколи, в ці надзвичайно складні часи, навколо ЗАЕС необхідно створити захисну зону. Ми не можемо дозволити собі втрачати більше часу. Ставки дуже високі. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб під час цього трагічного конфлікту не сталася ядерна аварія, оскільки це може спричинити ще більше труднощів і страждань в Україні та за її межами" , – сказав він.

Своєю чергою Путін під час зустрічі з Гроссі заявив про "зайву, небезпечну політизацію всього, що пов'язано з атомною діяльністю", а також запевнив у відкритості до діалогу з питань "ситуації навколо Запорізької атомної електростанції".

Подробиць обговорень гендиректора МАГАТЕ і президента РФ сторони не наводять.

Минулого тижня Рафаель Гроссі перебував у Києві, де вів переговори з українською стороною та оголосив про першу ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Очікується, що після візиту до Росії він повернеться до України.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. А рада керуючих Агентства ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.