ОП: росіяни обстріляли з РСЗО та артилерії Запорізьку область – 7 загиблих

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти ввечері 11 жовтня обстріляли Запорізьку область з РСЗО та артилерії - загинуло 7 осіб, 7 людей травмовані, повідомляє Українська правда.

Про це Тимошенко написав у Telegram.

"Знову під ударом Запорізька область.

Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ.

Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані".

За словами Тимошенка, відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Водночас, інформації про обстріл наразі немає у соцмережах глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.