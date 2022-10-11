Білий дім: США працюють над прискоренням передачі систем NASAMS Україні

США прискорять постачання двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS Україні після масованих ракетних ударів Росії, повідомляє Новое время.

Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі у вівторок, 11 жовтня, повідомляє CNN.

За словами Кірбі, США мають намір поставити Україні перші дві системи «в найближчому майбутньому». Він не став називати конкретну дату, але зазначив, що Вашингтон зацікавлений у прискоренні їхньої передачі Києву.

Президент Володимир Зеленський після масованих російських ударів по Україні попросив лідерів Великої сімки передати Україні системи ППО і ПРО середнього та далекого радіусу дії. Україна неодноразово просила іноземних партнерів допомогти у захисті неба від атак РФ.

Напередодні президент США Джо Байден під час розмови із Зеленським пообіцяв, що Україна отримає сучасні системи ППО, і засудив російські "безглузді атаки".

Дві батареї ЗРК NASAMS увійшли до складу пакету допомоги Україні на суму $820 млн, про який США оголосили 1 липня. А 24 серпня, у День незалежності, Пентагон оголосив про новий пакет допомоги від США вартістю майже $3 млрд, що включає ще шість додаткових батарей NASAMS і снаряди до них.

16 вересня представник Пентагону Пет Райдер повідомив, що Україна має отримати перші дві батареї NASAMS приблизно за два місяці (орієнтовно в середині листопада).