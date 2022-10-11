Подоляк: Росія хоче болісно вбивати українців холодом та голодом

Росія хоче вбивати холодом та голодом українців, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, росіяни зловтішаються, коли відчувають, що можуть знищити якусь ТЕЦ, повідомляє Новое время.

В ефірі FreeДом він наголосив, що росіяни ментально застрягли у 30-х роках минулого століття. Тоді СРСР чинив кривавий терор, зокрема проти українців.

"Вони хочуть, щоб у нас не було взимку ні опалення, ні електрики, ні питної води, щоби ми вмирали. Мало того, вони не хочуть, щоби у нас був хоч якийсь комфорт. У них в очах написано: „Ми хочемо, щоб ви вмирали від найстрашніших мук“. Це не образні висловлювання. РФ сьогодні на рівні своєї пропаганди та на рівні еліт щиро бажає масових смертей" , - наголосив Михайло Подоляк.

11 жовтня Подоляк в інтерв'ю Радіо НВ заявив, що масштабна ракетна атака по Україні, що відбулася 10 жовтня, була російською операцією з перевантаження української системи ППО та ескалацією війни на новий рівень терору.