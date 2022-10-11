РосЗМІ: Міноборони РФ зайнялося вербуванням ув'язнених на війну

Міністерство оборони країни-агресора Росії з кінця вересня вербує ув’язнених для участі у повномасштабній війні проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє російське видання Важные истории у вівторок, 11 жовтня, із посиланням на два джерела серед родичів ув’язнених.

За інформацією видання, представники міноборони РФ приїжджали щонайменше у дві "червоні колонії", в яких відбувають покарання колишні силовики.

Родичка ув'язненого із ВК-4 у Ставропольському краї сказала журналістам, що в його колонію наприкінці вересня приїжджали люди з міноборони РФ, «дуже схожі на генералів». Наступного дня там-таки побували вербувальники з ПВК Вагнера, які, за її словами, «прямо говорили, що можна різати українців на шматки». На пропозицію «вагнерівців» погодилися 140 ув'язнених з цієї колонії, пише видання.

Співрозмовниця Важных историй розповіла, що міноборони РФ пропонувало засудженим приєднатися до «батальйону Шторм», а перших завербованих вивезли з ВК-4 у ніч на 11 жовтня.

Батько ув'язненого з ВК у Рязанській області також повідомив, що в колонії його сина наприкінці вересня були люди з оборонного відомства країни-агресора, які розповідали про Шторм і «обіцяли контракт на пів року та якісь гроші». За його словами, пропозиція зацікавила близько 100 людей, з яких вербувальники після «тестування» обрали близько 60. Їх можуть забрати до кінця тижня.

Раніше російський проєкт Gulagu.net із посиланням на джерело у Нижньогородській «червоній колонії» теж заявляв, що міністерство оборони Росії проводить вербування серед ув'язнених:

«Сказали, хто не підпише контракт — заберуть „вагнерівці“ і там на нас чекатиме квиток в один кінець! За словами представників МО РФ, вони утворюють загін Шторм на базі Південного військового округу. Умови пропонують такі ж, як і в ПВК (помилування та зарплата), але шансів вижити більше, тому що працюють не в першому ешелоні».

Журналісти припустили, що країна-агресор вербує лише засуджених у колоніях для колишніх співробітників, яких у Росії, за офіційними даними, 21.

Раніше було відомо, що на тлі серйозних втрат в Україні вербуванням у російських колоніях займаються бойовики ПВК Вагнера і засновник Вагнера, путінський олігарх Євгеній Пригожин. Наприкінці вересня він визнав, що створив цю ПВК, хоча до цього послідовно заперечував свою причетність і судився з журналістами, які стверджували протилежне.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор РФ втратила близько 63 110 своїх військових, 2504 танки, 268 літаків, 235 вертольотів, 1114 БПЛА, 15 кораблів і катерів тощо.