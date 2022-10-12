ISW: Хвилі ракетних ударів по Україні не пов’язані зі "стилем" Суровікіна

Американський Інститут дослідження війни (ISW) стверджує, що стиль ведення війни новопризначеного командувача російського угруповання Сергія Суровікіна не пояснює хвилю масованих ракетних ударів по Україні 10-11 жовтня і навряд чи призведе до суттєвих змін у російських операціях, повідомляє Українська правда.

Хоч би кого призначили командувачем театру військових дій, він мав контролювати удари крилатими ракетами 10 жовтня, які, за даними української розвідки, були заплановані ще 2 жовтня. Суровікін був призначений 8 жовтня.

Імовірно, російські військові посадовці координували призначення Суровікіна та ракетні удари по українській критичній інфраструктурі 10 жовтня, щоб відновити сприйняття російського Міністерства оборони. Воно явно зацікавлене у відновленні свого суспільного іміджу, і інформаційний ефект від ракетних ударів 10 жовтня та призначення Суровікіна, героя екстремістського націоналістичного російського інформаційного простору, ймовірно, покликане задовольнити найгучніші голоси в цьому просторі.

Призначення Суровікіна не призведе до подальшої "сиріїзації" російських операцій в Україні, тому що бойовий простір в Україні принципово відрізняється від бойового простору в Сирії. Росія в Україні зіштовхується з абсолютно іншими проблемами. Їй не вдається досягнути переваги в повітрі і відтак не може почати такі "килимові бомбардування" по всій Україні, які вона проводила в Сирії.

Тож малоймовірно, що роль Суровікіна призведе до фундаментальних змін у російських операціях в Україні доти, доки західні прихильники України продовжуватимуть постачати Києву засоби ППО.

ISW пише, що частиною російського способу ведення війни стало нехтування міжнародним правом та ентузіазм до жорстокого поводження з цивільними.