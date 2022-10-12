ОВА: окупанти випустили по Нікополю понад 100 снарядів
Вночі на Нікополь окупанти випустили понад 100 снарядів. Унаслідок ворожої атаки поранено дитину. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог сім разів накрив район вогнем з "Градів" та важкої артилерії. На мирний Нікополь випустив понад 100 снарядів! Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі", - повідомив Резніченко.
У місті пошкоджено понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Також пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.
У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.
Масштаби руйнацій уточнюються.