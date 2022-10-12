ОВА: окупанти випустили по Нікополю понад 100 снарядів

Вночі на Нікополь окупанти випустили понад 100 снарядів. Унаслідок ворожої атаки поранено дитину. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко﻿.

"Ворог сім разів накрив район вогнем з "Градів" та важкої артилерії. На мирний Нікополь випустив понад 100 снарядів! Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі" , - повідомив Резніченко. ﻿

У місті пошкоджено понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Також пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.

Масштаби руйнацій уточнюються.