Рєзніков: Україна отримала німецьку систему ППО IRIS-T

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T з Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це лише початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захистити небо над Україною, щоб урятувати наших людей" , - написав він.

Німецькі ЗМІ у вівторок повідомили, що Німеччина передала Україні перший із чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM передусім призначена захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.