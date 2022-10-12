У Польщі заявили про розгерметизацію на нафтопроводі "Дружба"

На польській ділянці нафтопроводу "Дружба" відбулася розгерметизація. Про це повідомив оператор ділянки компанія PERN.

"У вівторок пізно ввечері автоматичні системи PERN виявили розгерметизацію трубопроводу "Дружба" на одній із двох ниток західної ділянки труби" , - йдеться у повідомленні компанії.

Розгерметизація була виявлена на ділянці труби приблизно за 70 кілометрів від центрального польського міста Плоцьк.

Як пояснили в компанії, цією ділянкою нафта надходить до Німеччини. Наразі причини події невідомі.

Тиск у пошкодженій трубі було негайно вимкнено. Друга нитка нафтопроводу працює без змін.