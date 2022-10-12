У Британії заарештували бізнесмена, який допомагав Дерипасці обходити санкції

У Великій Британії затримали бізнесмена Грема Бонем-Картера, повідомило ввечері у вівторок Міністерство юстиції США. Американське слідство підозрює, що він допомагав російському мільярдеру Олегу Дерипасці обходити санкції, повідомляє ЛігаБізнес.

США збираються вимагати екстрадиції затриманого.

Слідство вважає, що Бонем-Картер здійснював платежі за американську нерухомість Дерипаски та намагався нелегально вивезти твори мистецтва, які належать російському олігарху, зі США за кордон.

За даними слідства, у 2021 році Бонем-Картер перевів близько $1 млн з російського банківського рахунку компанії, яку він контролював від імені Дерипаски, на банківський рахунок у Нью-Йорку для компанії Gracetown Inc, яка керує житловою нерухомістю Дерипаски у США.

Бонем-Картеру інкримінують три кримінальних правопорушення: змову з метою порушення та обходу санкцій США, порушення санкційного законодавства та шахрайство з використанням електронних засобів.

Кожне з них передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

62-річний британець працює на Дерипаску з 2003 року і, з-поміж іншого, керував маєтками олігарха у Великій Британії та Євросоюзі, включно з будинком на Белгрейв-сквер у Лондоні.

Навіть після запровадження санкцій проти Дерипаски Бонем-Картер продовжив працювати на олігарха й у своїх електронних листах називав його "босом".