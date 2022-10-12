Генштаб: РФ втратила на війні з Україною понад 63 тисячі солдатів

У Генеральному штаті ЗСУ зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

"Цифри будуть скориговані та опубліковані окремо, протягом дня. Завтра, до вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякую за розуміння. Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом – додані втрати ворога за попередню добу", - зазначили у ГШ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.10 орієнтовно склали:

особового складу - близько 63 380 (+270) осіб ліквідовано,

танків - 2505 (+1) од.

бойових броньованих машин - 5181 (+19) од.,

артилерійських систем - 1507 (+11) од.,

РСЗВ - 355 (+2) од.,

засобів ППО - 182 (+1) од.,

літаків - 268 (+0) од.,

вертольотів - 235 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),

крилатих ракет - 315 (+20),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3927 (+11) од.,

спеціальної техніки – 136 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.