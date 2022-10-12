Байден не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20

Президент США Джо Байден не бачить сенсу проводити зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 в Індонезії наступного місяця. Про це, з посиланням на слова американського президента в інтерв'ю CNN, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

За словами Байдена, він не бачить "вагомих причин" для зустрічі з Путіним. Однак він не виключив такої можливості і заявив, що двосторонні переговори залежать від предмета розмови.

"Це залежатиме від того, про що саме він хоче поговорити" , - сказав Байден, додавши, що якщо Путін захоче обговорити ув'язнену зірку американського баскетболу Брітні Грінер, то він буде відкритий для бесіди.

"Він діяв жорстоко. Я думаю, що він скоїв військові злочини. І тому я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз" , - пояснив Байден.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить проблем для участі Путіна в саміті G20.

Офіційні особи США, у свою чергу, не планують бойкотувати Росію під час зустрічей G20.