ОК "Південь": ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Херсонщині
Збройні сили України звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні українських наступальних дій, зазначається в повідомленні.
"Попри це, нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур", - повідомили в ОК.