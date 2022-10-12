ОК "Південь": ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Херсонщині

ОК "Південь": ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Херсонщині

Збройні сили України звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області. Про це повідомляє﻿ оперативне командування "Південь".

Підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні українських наступальних дій, зазначається в повідомленні.

"Попри це, нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур", - повідомили в ОК.﻿
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