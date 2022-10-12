ОК "Південь": ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Херсонщині

Збройні сили України звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області. Про це повідомляє﻿ оперативне командування "Південь".

Підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні українських наступальних дій, зазначається в повідомленні.