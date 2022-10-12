ГУР відповіло на звинувачення ФСБ у підриві мосту
Головне управління розвідки Міноборони України назвало "нісенітницею" звинувачення ФСБ в організації вибуху на Кримському мосту. Таку заяву в коментарі Суспільному зробив представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов.
"Вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету РФ — нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому коментувати їхні чергові заяви ми не будемо", — сказав він.
Раніше в Росії заявили, що організацією підриву Кримського мосту займався голова української розвідки Кирило Буданов та співробітники ГУР.
Нагадаємо, вранці 6 жовтня на Кримському мосту стався вибух, унаслідок чого міст було пошкоджено.