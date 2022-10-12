ГУР відповіло на звинувачення ФСБ у підриві мосту

Головне управління розвідки Міноборони України назвало "нісенітницею" звинувачення ФСБ в організації вибуху на Кримському мосту. Таку заяву в коментарі Суспільному﻿ зробив представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов.

"Вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету РФ — нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому коментувати їхні чергові заяви ми не будемо" , — сказав він.

Раніше в Росії заявили, що організацією підриву Кримського мосту займався голова української розвідки Кирило Буданов та співробітники ГУР.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня на Кримському мосту стався вибух, унаслідок чого міст було пошкоджено.