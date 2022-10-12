У Львові повністю відновили світло та воду

У Львові після обстрілу повністю відновили подачу електроенергії та води. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради﻿.

"Станом на ранок у місті повністю відновлено подачу електроенергії та водопостачання. Мерія дякує всім службам, які працювали над відновленням" , - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що громадський транспорт курсує у звичному режимі.

Нагадаємо, вчора російські війська повторно обстріляли два об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ракетного удару 30% Львова залишились без електроенергії, також були перебої з водопостачанням.