У Львові повністю відновили світло та воду
У Львові після обстрілу повністю відновили подачу електроенергії та води. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.
"Станом на ранок у місті повністю відновлено подачу електроенергії та водопостачання. Мерія дякує всім службам, які працювали над відновленням", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що громадський транспорт курсує у звичному режимі.
Нагадаємо, вчора російські війська повторно обстріляли два об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ракетного удару 30% Львова залишились без електроенергії, також були перебої з водопостачанням.