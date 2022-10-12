Єврорада схвалила невизнання паспортів РФ, виданих на окупованій частині України

Європейська рада погодила невизнання російських паспортів, які видали на окупованих територіях України та Грузії, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Посли ЄС сьогодні, 12 жовтня, погодили переговорний мандат про неприйняття російських паспортів, виданих на окупованих РФ територіях.

"Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику Росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, ЄС також не буде визнавати документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.

"Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України або територіях Грузії, що відкололися, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони" , - зазначили в Єврораді.

Після цього Європейська рада розпочне переговори з Європарламентом для ухвалення остаточного рішення.