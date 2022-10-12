Німеччина продовжує отримувати російську нафту через "Дружбу"
Німеччина і надалі отримує російську нафту трубопроводом "Дружба", на якому раніше було виявлено витік. Про це, з посиланням на речницю німецького Міністерства економіки, повідомляє Економічна правда.
"Безпека поставок в Німеччині в даний час гарантована", - заявила представниця Мінекономіки.
"Два нафтопереробних заводи, у Шведті та Лойні, наразі продовжують отримувати сиру нафту", - запевнила вона.
"Дружба" поставляє нафту на ключовий німецький нафтопереробний завод у Шведті, який німецький уряд націоналізував у російських акціонерів минулого місяця. Завод готується до того, аби припинити отримувати нафту з країни в кінці цього року.
Сам оператор трубопроводу у Польщі раніше повідомив, що "знаходиться в постійному контакті з німецькими партнерами", а поставки здійснюються з урахуванням технічних можливостей.