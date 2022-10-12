Сервісний центр МВС відновив роботу, але поки що не в усіх регіонах. Про це повідомляє прес-служба центру.

"Ми працюємо знову. Наші працівники оперативно налагоджують систему баз даних аби люди могли отримувати державні послуги. Щоправда, не всі регіони можуть відновити роботу, адже досі мають проблеми з електропостачанням. Про роботу кожного окремого сервісного центру МВС шукайте на наших регіональних Фейсбук-сторінках" , - йдеться в повідомленні. ﻿

У МВС наголосили, що в разі повітряної тривоги обслуговування негайно призупиняється, а відвідувачам пропонується прослідувати в укриття.

Нагадаємо, сьогодні МВС повідомили про призупинення послуг з видачі посвідчень водія та реєстрації автомобілів. Це пояснили перебоями в подачі електроенергії.