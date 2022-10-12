Укренерго закликає економити електрику не лише ввечері, а й вранці

В Укренерго﻿ закликають українців економити електроенергію не лише ввечері, а й уранці.

В Укренерго зазначають, що з восьмої ранку 12 жовтня споживання зросло на 6% порівняно з даними вчорашнього дня. Через це довелося обмежити постачання в декількох областях.

"Зараз головна причина обмежень споживачів - необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники Укренерго мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень" , - йдеться в повідомленні. ﻿

В Укренерго додали, що розумне електроспоживання "має стосуватися не лише вечірніх годин, але й ранку".

"Ми не закликаємо не вмикати світло та електроприлади увесь день, але просимо ставитися до електроспоживання розсудливо вранці - з 8-ї до 11-ї години і ввечері - з 17-ї до 23-ї.

Найменший рівень споживання електроенергії – вночі. Тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади.