РосЗМІ: на окупованій Херсонщині підірвали колаборанта з Білозерки

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що на так званого заступника глави адміністрації селища міського типу Білозерка окупованої Херсонщини Андрія Кошелєва було скоєно замах, але він залишився живим, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".

Місцеві колаборанти кажуть, що був "підрив", стан Кошелєва оцінюють як стабільний, його життю наразі нічого не загрожує.

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