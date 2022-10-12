РосЗМІ: на окупованій Херсонщині підірвали колаборанта з Білозерки
Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що на так званого заступника глави адміністрації селища міського типу Білозерка окупованої Херсонщини Андрія Кошелєва було скоєно замах, але він залишився живим, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".
Місцеві колаборанти кажуть, що був "підрив", стан Кошелєва оцінюють як стабільний, його життю наразі нічого не загрожує.
Що було раніше:
- На початку липня повідомлялось, що через тотальний спротив окупантам на Херсонщині керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах.
- У липні представники окупаційної "влади" Херсонської області заявляли про запобігання замаху на гауляйтера Володимира Сальдо.
- 11 липня повідомлялось, що в окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області була спроба замаху на колаборанта Росії Андрія Сігуту.
- 6 серпня російські пропагандистські ЗМІ повідомили про замах на призначеного окупантами так званого "заступника начальника ВЦА" окупованої Нової Каховки Херсонської області Віталія Гуру.