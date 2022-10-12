ОВА: понад 70 людей загинули в Запоріжжі від ракет РФ за останні 2 тижні

Понад 70 людей загинули у Запоріжжі від 30 вересня наслідок російських атак, сотні містян зазнали поранень, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу у медіацентрі "Україна".

"Зруйновані багатоповерхівки, приватний сектор, об’єкти інфраструктури зруйновані та пошкоджені. Великі шрами в місті залишили ці варварські атаки на цивільні об’єкти.

Всі ракети, які поцілили по місту, це ракети точного наведення. Вони летять туди, куди мають прилетіти. Ці покидьки ставили ціль на житлових будинках, і тому маємо таку кількість жертв".

За інформацією Старуха, спеціальні служби оперативно впоралися з наслідками російських ракетних ударів. У місті залишився лише один об’єкт, на якому досі розбирають завали.

"Там ракета із тонною вибухівки прилетіла в багатоповерхівку. Тож ще треба попрацювати, укріпити все, щоб не обвалилось на голови тим, хто розбирає завали та дістати тіла людей, щоб їх можна було поховати" , — розповів голова ОВА.

12 жовтня, за словами Старуха, по Запоріжжю та передмістю прилетіло 7 ракет. Внаслідок атаки росіян, одна родина опинилася заблокованою у підвалі. Але рятувальники оперативно розібрали завали та звільнили людей. Минулося без постраждалих.