ЗМІ: Посли ЄС домовилися створити тренувальну місію для ЗСУ

Посли країн ЄС у Брюсселі домовилися про створення військової місії по навчанню українських військових, повідомляє Новое время.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"Посли ЄС сьогодні домовилися про створення військової місії допомоги Україні зі штаб-квартирами в Німеччині та Польщі" , - пише він.

Йозвяк додав, що ця місія має бути схвалена міністрами закордонних справ Євросоюзу у понеділок, 17 жовтня. За його словами, вона має почати діяти якнайшвидше.

30 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Борель повідомляв, що міністри оборони ЄС схвалили підготовку до тренувальної місії для ЗСУ.

ЗМІ зазначали, що країни Євросоюзу домовилися тренувати до 15 тисяч українських військових. За даними німецьких ЗМІ, у Німеччині ймовірно навчатимуть українських командирів тактиці в центрі бойового моделювання, а також саперів, медиків та інших фахівців.