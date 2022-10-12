МАГАТЕ: живлення на ЗАЕС відновлено, але ситуація залишається ненадійною

Зовнішнє живлення Запорізької АЕС відновлено, але ситуація залишається ненадійною, заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляє Новое время.

"Мені повідомила наша команда на місці, що зовнішнє живлення ЗАЕС відновлено" , - пише він у Twitter.

Гроссі з посиланням на оператора ЗАЕС повідомив, що збій у роботі станції, який стався вранці в середу, 12 жовтня, був викликаний обстрілом на дальній підстанції і ситуація залишається "ненадійною".

"Нам потрібна охоронна зона якнайшвидше" , — додав Гроссі.

Раніше стало відомо, що Запорізька АЕС виявилася повністю знеструмлена другий раз за останні п'ять днів. В Енергоатомі стверджували, що АЕС була знеструмлена внаслідок російського ракетного обстрілу.

Вночі в суботу, 8 жовтня, через черговий обстріл російськими військами було пошкоджено останню лінію зв'язку ЗАЕС, внаслідок чого станцію було повністю знеструмлено.

9 жовтня українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв'язку 750 кВ окупованої Запорізької АЕС, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів.