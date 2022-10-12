Єврокомісія підтримала надання статусу кандидата Боснії і Герцеговині

Єврокомісія в середу, 12 жовтня, підтримала надання статусу країни-кандидата Боснії і Герцеговині, повідомляє Новое время.

Як повідомляється на сайті ЄК, комісія у новому пакеті з розширення блоку оцінила прогрес, досягнутий Західними Балканами та Туреччиною на шляху до членства в Євросоюзі.

Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата Боснії і Герцеговині за умови, що країна вживе низку заходів для зміцнення демократії, верховенства права, боротьби з корупцією і організованою злочинністю, функціонування державних інституцій тощо. У комісії пообіцяли і надалі підтримувати зусилля з проведення реформ та «прискорити інтеграцію Західних Балкан в цілому».

"Жорстоке вторгнення Росії в Україну наочно демонструє важливість розширення ЄС, яке набуває нового геополітичного значення. Це довгострокова інвестиція у мир, процвітання і стабільність на нашому континенті" , — заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Боснія і Герцеговина подала заявку на вступ до ЄС у 2016 році.

Лідери ЄС на саміті 23 червня підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові. 1 липня президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали спільну заяву про досягнення повноправного членства у Євросоюзі.

За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна розраховує стати членом Євросоюзу протягом п'яти років.