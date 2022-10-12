Чехія з 25 жовтня заборонить в'їзд росіянам із туристичними візами

Чехія з 25 жовтня заборонить в'їзд громадян країни-агресора Росії із туристичними візами, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Чехії в середу, 12 жовтня.

Чеський глава МЗС Ян Ліпавський наголосив, що «поки в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та людей, які просто їдуть на роботу», через міжнародний аеропорт у Чехію щодня виїжджають 200 росіян.

Згідно з новим рішенням чеського уряду, заборону на в'їзд запровадять для громадян Росії з шенгенською візою, виданою будь-якою з країн ЄС, які прибувають через міжнародний аеропорт «з метою туризму, спорту чи культури».

Обмеження почнуть діяти 25 жовтня. Також у МЗС Чехії повідомили, що дозволять в'їзд білоруським студентам, які отримали міжнародну стипендію, і що українські студенти тепер зможуть вступати в чеські університети, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС.

З 19 вересня Польща, Естонія, Латвія та Литва заборонили в'їзд громадянам Росії з туристичними шенгенськими візами, виданими країнами ЄС.

12 вересня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим із Росією на тлі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Після оголошення в Росії «часткової мобілізації» на тлі великих втрат військ РФ в Україні росіяни почали масово залишати країну.

30 вересня видачу туристичних віз росіянам призупинила Фінляндія.