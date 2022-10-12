Bloomberg: США розглядають повну заборону імпорту російського алюмінію

Білий дім розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на ескалацію Росією війни в Україні. Метал довгий час був захищений від санкцій через його важливість у всьому, від автомобілів і хмарочосів до iPhone, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до рівня, настільки високого, що вони могли б стати еквівалентом заборони, або санкції проти компанії виробника "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски.

"Такий крок мав би широкомасштабні наслідки для світового ринку алюмінію, потенційно змусивши споживачів у США та інших країнах поспішно шукати метал на заміну" , - пише агентство.

Світові ціни на алюміній підскочили після новин про можливу заборону.

Так, ціни на алюміній на Лондонській біржі металів подорожчали на 7,3%, досягнувши найбільшого внутрішньоденного зростання за майже два тижні на тлі побоювань, що такий крок призведе до обмеження доступності.

Росія є другим у світі виробником алюмінію після Китаю, який має вирішальне значення для більшості галузей важкої промисловості.

Тільки в США російські поставки традиційно становлять близько 10% від загального обсягу імпорту алюмінію, а дані показують, що Росія була третім найбільшим експортером до США в серпні.

Заборона розглядається у відповідь на ракетні атаки Росії по Києву та іншим українським містам цього тижня, які пошкодили ключову інфраструктуру та цивільні об’єкти.

Білий дім, Міністерство торгівлі США та прес-служба Rusal не відповіли на запити про коментарі.

Адміністрація Байдена на початку війни стримала санкції проти російського алюмінію, побоюючись, що це може перешкодити світовим постачальникам, говорили джерела.

"Але оскільки війна триває вже восьмий місяць, залишається менше продуктів, які союзники США та України можуть заборонити у відповідь на ескалацію з боку Росії. Дискусія в Білому домі триває вже кілька тижнів. "Русал" та інші російські компанії заявили, що заборона дестабілізує ринки металу по всьому світу" , - резюмує агентство.

Лондонська біржа металів, найбільша біржа промислових металів у світі, минулого тижня запустила документ для обговорення, щоб визначити, чи слід заборонити російський метал на біржі.