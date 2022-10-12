Народ України та Зеленського висунули на премію ім. Сахарова

Народ України та президент Володимир Зеленський висунуті на премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Перелік номінантів 2022 року:

хоробрий український народ в особі президента Володимира Зеленського (висунула Європейська народна партія (EPP));

народ України ("Оновлюючи Європу" (Renew Europe) та Прогресивний альянс соціалістів та демократів (S&D);

особисто президент України Володимир Зеленський (Європейські консерватори та реформісти (ECR);

Комісія зі встановлення істини у Колумбії;

бразильська активістка Соня Гуахахара;

журналістка телеканалу Al Jazeera, яка загинула у травні 2022 року Ширін Абу Акле;

засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж.

Європейська народна партія зазначає, що повномасштабна неспровокована агресивна війна Росії проти України завдає величезної шкоди українському народові. При цьому український народ захищає свої будинки, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність, а також свободу, демократію, верховенство закону та європейські цінності.

S&D та Renew Europe номінували народ України, наголосивши на ролі окремих осіб, представників ініціатив громадянського суспільства та державних та громадських інститутів. У номінації, зокрема, зазначені ДСНС, звільнена з полону парамедик Юлія "Тайра" Паєвська, правозахисниця Олександра Матвійчук ("Центр громадянських свобод"), Рух цивільного спротиву "Жовта стрічка"; мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

ECR номінували президента України Володимира Зеленського, назвавши його уособленням мужності українського народу та відзначивши його відвагу, стійкість та відданість своєму народу та європейським цінностям.

Нагадаємо, нобелівську премію миру здобули правозахисники з України "Центр громадянських свобод", білоруський адвокат Алесь Біляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".