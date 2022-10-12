Spiegel: НАТО не вважає, що Білорусь готова вступити у війну проти України

НАТО не бачить ознак того, що Білорусь має намір брати активну участь у війні Росії проти України, попри розміщення військ на українському кордоні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на неназваного представника Альянсу.

За даними чиновника, Альянс, як і раніше, вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко не хоче офіційно вступати у війну. Як можливу причину джерело назвало загрозу санкцій з боку Заходу.

"Я не думаю, що у нас мають бути сумніви в тому, що Лукашенко розуміє: всю силу санкцій, введених проти Росії, буде застосовано і до Білорусі, якщо білоруські збройні сили братимуть участь в операції проти України таким же чином" , — сказав він.

Раніше Лукашенко заявляв, що його режим домовився з режимом Володимира Путіна щодо розгортання регіонального угруповання військ на кордоні з Україною.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 жовтня, запропонував направити на кордон України та Білорусі міжнародну місію, щоб унеможливити провокації.