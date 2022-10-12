В Білорусі вiдповiли на пропозицію Зеленського про міжнародну місію на кордоні

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що у разі розміщення на кордоні між Україною і Білоруссю місії із представників західних країн, це означатиме "фактичне залучення цих третіх країн в український конфлікт", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило білоруське агентство "Бєлта", яке цитує Макея.

"Я згоден тут з оцінкою, яка прозвучала з російської сторони. Якщо будуть направлені відповідні представники західних країн на кордон Білорусі та України, то це означає фактично залучення цих третіх країн в український конфлікт".

Макей заявив, що реагувати на подібну місію будуть білоруські війські і спецслужби.

Передісторія:

11 жовтня президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі Групи семи запропонував розмістити міжнародну моніторингову місію на кордоні між Україною та Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій та прямого вступу Білорусі у війну на боці РФ.