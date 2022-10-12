ОВА: у жовтні ЗСУ звільнили майже три десятки населених пунктів на Херсонщині

У жовтні Сили оборони України звільнили від російських окупантів 29 населених пунктів у Херсонській області. З початку війни Україна повернула під свій контроль 79 населених пунктів регіону, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Херсонської обласної адміністрації Ярослав Янушевич в ефірі "Суспільного".

"На Херсонщині від російських загарбників на сьогоднішній день у нас звільнених, підтверджених 75 населених пунктів. Тільки за жовтень Збройні сили України повернули під блакитно-жовтий прапор 29 населених пунктів" , — сказав він.

Янушевич зазначив, що під контроль України повернулися, зокрема, Нововасилівка, Новогригорівка, Новокам'янка, Трифонівка, Червоне, а також Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика та Мала Олександрівка, Давидів Брід, Нововоскресенське, Новогригорівка, Петропавлівка.

Голова обласної адміністрації також додав, що ситуація у звільнених населених пунктах просто жахлива. Окупанти зруйнували багато будинків, лікарні, школи, дитячі садки, газопроводи, котельні та лінії електропередач.