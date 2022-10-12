Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить його заява під час виступу на телебаченні.

"Ми збираємося поставити радари, комплекси та зенітні ракети для захисту українців від атак. Зокрема, для захисту їх від атак безпілотників", - заявив президент.

Раніше Україна вже зверталася до Франції із проханням передати одну або кілька батарей комплексу ППО цього типу. У міноборони Франції відповіли, що вільні комплекси мають несправні акумулятори та потрібен час на приведення їх у робочий стан.

Україна просила Францію комплекс ППО SAMP-T. Він був ухвалений на озброєння після комплексних випробувань у 2006 році.

Нагадаємо, що раніше Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T.

Також Макрон заявив, що хоче розмовляти із президентом РФ Володимиром Путіним навіть після масових обстрілів України.