Витік на нафтопроводі "Дружба": у Польщі заявили, що "сліди вказують на Кремль"

За аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стоять російські інтереси, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він не висунув прямих звинувачень у чийсь бік, але згадав, що "багато слідів вказують на Кремль".

Моравецький наголосив, що будь-які припущення буде підтверджено лише після закінчення розслідування причин аварії.

Він сказав, що поки не встановлено, чи була вона викликана диверсією, чи випадковим ушкодженням.

Нагадаємо, що Польща виявила витік на одній із ліній нафтопроводу "Дружба" у середу, 12 жовтня.

Пізніше в Польщі заявили, що витік на нафтопроводі "Дружба" не пов'язаний із диверсією.

Росія заявила, що витік на одній із ліній нафтопроводу "Дружба" був технологічною несправністю.

Також у Сербії назвали свою версію аварії на нафтопроводі "Дружба". Витік на нафтопроводі назвали "енергетичною війною".