ISW: Москва перекинула в Україну іранських військових

ISW: Москва перекинула в Україну іранських військових
Фото: wikimedia.org

За даними американського Інституту дослідження війни (ISW), росіяни перекинули на окуповані території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції іранських військовослужбовців, аби навчити російських військових користуватися дронами Shahed-136, повідомляє Українська правда.

ISW з посиланням на Центр національного спротиву повідомив, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів до Джанкою у Криму, Залізного Порту і Гладівців у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників. Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "Шахедів" по цивільних об'єктах в Україні, в тому числі в Миколаївській та Одеській областях.

КВІР, імовірно, є основним оператором іранських безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками КВІР або пов'язаними з ним особами.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Росія активізує зусилля щодо створення інформаційних умов для помилкового зображення України як терористичної держави, щоб відхилити недавні заклики оголосити РФ терористичною державою.
  • Російські сили могли перекинути персонал, пов'язаний з іранським Корпусом вартових ісламської революції, до окупованих районів України для навчання військових використанню безпілотників.
  • Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватового та Кремінної. Російські війська продовжують оборонні дії у цьому районі.
  • Українські сили проводять наземні атаки на північному заході та заході Херсонської області.
  • Російські війська провели наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Російські сили, ймовірно, посилюють лінію фронту у західній частині Запорізької області.
  • Російські військові продовжують стикатися з проблемами оснащення окремих російських солдатів основним особистим спорядженням.
  • Російська та окупаційна влада продовжує вживати примусових заходів щодо жителів окупованих територій.

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