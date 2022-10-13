ISW: Москва перекинула в Україну іранських військових
За даними американського Інституту дослідження війни (ISW), росіяни перекинули на окуповані території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції іранських військовослужбовців, аби навчити російських військових користуватися дронами Shahed-136, повідомляє Українська правда.
ISW з посиланням на Центр національного спротиву повідомив, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів до Джанкою у Криму, Залізного Порту і Гладівців у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників. Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "Шахедів" по цивільних об'єктах в Україні, в тому числі в Миколаївській та Одеській областях.
КВІР, імовірно, є основним оператором іранських безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками КВІР або пов'язаними з ним особами.
Ключові висновки аналітиків ISW
- Росія активізує зусилля щодо створення інформаційних умов для помилкового зображення України як терористичної держави, щоб відхилити недавні заклики оголосити РФ терористичною державою.
- Російські сили могли перекинути персонал, пов'язаний з іранським Корпусом вартових ісламської революції, до окупованих районів України для навчання військових використанню безпілотників.
- Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватового та Кремінної. Російські війська продовжують оборонні дії у цьому районі.
- Українські сили проводять наземні атаки на північному заході та заході Херсонської області.
- Російські війська провели наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки.
- Російські сили, ймовірно, посилюють лінію фронту у західній частині Запорізької області.
- Російські військові продовжують стикатися з проблемами оснащення окремих російських солдатів основним особистим спорядженням.
- Російська та окупаційна влада продовжує вживати примусових заходів щодо жителів окупованих територій.