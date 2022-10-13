ISW: Москва перекинула в Україну іранських військових

За даними американського Інституту дослідження війни (ISW), росіяни перекинули на окуповані території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції іранських військовослужбовців, аби навчити російських військових користуватися дронами Shahed-136, повідомляє Українська правда.

ISW з посиланням на Центр національного спротиву повідомив, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів до Джанкою у Криму, Залізного Порту і Гладівців у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників. Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "Шахедів" по цивільних об'єктах в Україні, в тому числі в Миколаївській та Одеській областях.

КВІР, імовірно, є основним оператором іранських безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками КВІР або пов'язаними з ним особами.

Ключові висновки аналітиків ISW