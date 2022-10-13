Генштаб: ЗСУ за добу знищили 420 окупантів, 6 вертольотів та 33 БПЛА
За даними Генштабу, минулої доби Збройні сили знищили 420 окупантів, 6 вертольотів і 6 танків, кількість убитих загарбників з початку агресії досягла 63800 осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 63800 (+420) осіб ліквідовано,
- танків - 2511 (+6) од.,
- бойових броньованих машин - 5167 (+11) од.,
- артилерійських систем - 1556 (+17) од.,
- РСЗВ - 357 (+2) од.,
- засобів ППО - 183 (+0) од.,
- літаків - 268 (+0) од.,
- вертольотів - 240 (+6) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
- крилатих ракет - 316 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3935 (+9) од.,
- спеціальної техніки – 140 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.