Генштаб: ЗСУ за добу знищили 420 окупантів, 6 вертольотів та 33 БПЛА

За даними Генштабу, минулої доби Збройні сили знищили 420 окупантів, 6 вертольотів і 6 танків, кількість убитих загарбників з початку агресії досягла 63800 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 63800 (+420) осіб ліквідовано,

танків - 2511 (+6) од.,

бойових броньованих машин - 5167 (+11) од.,

артилерійських систем - 1556 (+17) од.,

РСЗВ - 357 (+2) од.,

засобів ППО - 183 (+0) од.,

літаків - 268 (+0) од.,

вертольотів - 240 (+6) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),

крилатих ракет - 316 (+0),

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3935 (+9) од.,

спеціальної техніки – 140 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.