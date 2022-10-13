Британська розвідка: Росія готується до боїв у Херсоні

Після відступу приблизно на 20 км на північ від Херсона на початку жовтня російські війська, ймовірно, намагаються закріпити нову лінію фронту на захід від села Мілове, вважають у розвідці Великобританії, повідомляє Дзеркало тижня.

Вже деякий час вздовж цієї лінії точаться важкі бої, особливо на західному фланзі, де просування українців означає, що війська Росії більше не захищені річкою Інгулець. Більшість російських військ цієї лінії фронту є недоукомплектованими частинами ПДВ.

"В останні дні російська окупаційна влада, ймовірно, наказала готуватися до евакуації частини мирних жителів Херсона. Ймовірно, вони припускають поширення бойових дій на місто Херсон", - зазначають у британській розвідці.