Українцям розповіли, коли розпочнеться опалювальний сезон
Опалювальний сезон для житлового фонду планують розпочати наприкінці жовтня, якщо не буде похолодання раніше. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.
"Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін", - сказав Чернишов.
"Що стосується житлового фонду, то в більшості міст ми в кінці жовтня плануємо почати постачання тепла. Якщо буде холодно до того - ми розпочнемо раніше, відповідно до температурних показників", - зазначив урядовець.
Він нагадав, що опалювальний сезон розпочинається, щойно протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8°C.
Наразі, з його слів, у 9 регіонах уже розпочалося підключення соціальних закладів до теплопостачання, це передусім медичні заклади, пологові будинки, там, де це потрібно зробити в першу чергу.