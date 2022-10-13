Україна отримала $1,3 млрд екстреного фінансування МВФ

Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль﻿.

Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки.

Загалом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни.