Україна отримала $1,3 млрд екстреного фінансування МВФ
Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки.
Загалом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни.
"Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року", - написав Шмигаль.