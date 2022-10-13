Пентагон очікує, що наступ ЗСУ триватиме всю зиму

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що в Міноборони США очікують, що контрнаступ Сил оборони триватиме всю зиму. У ході брифінгу за підсумками шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" він наголосив, що поле бою в Україні залишається динамічним, повідомляє Дзеркало тижня.

Остін додав, що зима – завжди складний виклик у питанні бойових дій, проте союзники готові допомагати Україні, щоб ЗСУ ефективно виконували свою роботу у цей період.

"Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом усієї зими, щоб повернути собі свою територію та бути ефективною на полі бою. І ми збираємося зробити все можливе, щоб переконатися, що у них є все необхідне для ефективної роботи" , - сказав Остін.

Він нагадав і про нещодавній успішний наступ українських військових на сході та півдні, де росіяни втратили багато окупованих територій.