Зеленський відповів на петицію про скасування безвізу з Білоруссю
Петиція про скасування безвізового режиму з Білоруссю набрала понад 25 тис. голосів. Президент Володимир Зеленський уже дав відповідь на неї.
На сайті ОП зазначається, що кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабміну від 26 лютого 2022 року.
Таким чином на кордоні з Білоруссю працює лише один пункт пропуску на Волині, де здійснюється оформлення українців, які повертаються на територію України.
"Наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", - написав він.