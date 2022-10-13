Зеленський відповів на петицію про скасування безвізу з Білоруссю

Петиція про скасування безвізового режиму з Білоруссю набрала понад 25 тис. голосів. Президент Володимир Зеленський уже дав відповідь на неї.

На сайті﻿ ОП зазначається, що кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабміну від 26 лютого 2022 року.

Таким чином на кордоні з Білоруссю працює лише один пункт пропуску на Волині, де здійснюється оформлення українців, які повертаються на територію України.