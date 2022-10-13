ООН: Скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році

Щонайменше 4,3 мільярда доларів знадобиться наступного року, щоб забезпечити всі запити постраждалих від війни. Такі дані оприлюднило UNOCHA – Управління ООН в Україні щодо координації гуманітарних прав, передає прес-служба Мінреінтеграції.

Цього року через російську агресію проти України допомоги потребують 17,7 млн українців. З них 13,4 млн. таку допомогу вже отримали від різних операторів на загальну суму 2,9 млрд дол., що становить 67% загальної потреби.

"Для того, щоб забезпечити всі запити постраждалих, наступного року знадобиться щонайменше 4,3 млрд дол.", - зазначили у міністерстві.

Значної підтримки потребують ВПО, яких в Україні налічується близько 7 млн, а також мешканці вже звільнених територій.