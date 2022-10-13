NYT: Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони-камікадзе

Ізраїль надає Україні базові дані про іранські дрони, які почала використовувати країна-агресор Росія, повідомляє NYT, повідомляє Новое время.

Як повідомив виданню високопоставлений український чиновник, Україна запросила в Ізраїлю системи ППО, а також ракети більшої дальності Barak 8. Однак Ізраїль поки що відмовляється їх надавати.

У той же час Ізраїль надає Україні базові відомості щодо іранських безпілотників, а приватна ізраїльська фірма надає Україні супутникові знімки позицій російських військ.