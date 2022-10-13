Німеччина передала Україні 16 самохідних установок Zuzana
Німеччина надала Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana в рамках спільного проєкту з Данією та Норвегією, повідомляє Європейська правда.
Це випливає з оновлення на сайті уряду Німеччини.
На початку жовтня Німеччина домовилася зі Словаччиною, Норвегією та Данією про спільний фінансовий внесок для словацького виробництва і передачі Україні самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".
У серпні повідомлялося, що Словаччина передала 4 САУ Zuzana українським збройним силам і вони вже використовуються на фронті.
Окрім САУ, згідно з інформацією уряду, Німеччина передала 130 польових обігрівачів, 36 автомобілів швидкої допомоги.
Також повідомляється, що було надано 100 000 наборів першої допомоги і сухпайки
Нагадаємо, Україну отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.